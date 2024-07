Już dziś odbędzie się długo oczekiwana premiera najnowszej płyty Edyty Górniak "MY". Piosenkarka kazała czekać swoim fanom kilka lat na wydanie krążka, który może stać się prawdziwym hitem na rynku muzycznym. Okazuje się, że gwiazda może również liczyć międzynarodowy sukces. Sama Edyta Górniak poinformowała ostatnio o osiągnięciu, o jakim marzą wszyscy muzycy. Według najnowszych doniesień utwór promujący płytę Górniak "ON the RUN" już od jakiegoś czasu można obejrzeć na antenie zagranicznej stacji "4" World Music Channel!

Stacja, którą można oglądać w Europie, Azji i północnej Afryce pokazuje swoim widzom teledysk polskiej gwiazdy. Wygląda więc na to, że Edyta Górniak znowu ma szansę podbić zagraniczne rynki...

Gratulujemy i trzymamy k

