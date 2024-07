Kuba Błaszczykowski bohaterem filmu? Po Euro 2016 wszyscy Polacy kochają piłkarza, który na koncie ma dwie strzelone bramki dla reprezentacji w czasie mistrzostw Europy. Po powrocie na lotnisku w Warszawie kibicie przez długi czas skandowali nazwisko Kuby, a w rodzinnym mieście został wspaniale przyjęty. Nie brakowało wówczas wzruszeń. Nie da się ukryć, że życie Kuby Błaszczykowskiego to idealny scenariusz na film nie tylko ze względu na osiągnięcia zawodowe. Sportowiec w dzieciństwie był świadkiem awantury domowej w czasie której jego ojciec zabił mamę piłkarza. Zawodnik ma też za sobą próbę samobójczą. Andrzej Saramonowicz, reżyser takich filmów jak "Lejdis" czy "Testosteron", w programie "Futbol nas kręci" przyznał, że film o Błaszczykowskim powinien powstać. Dlaczego?

Na pewno tę historię mogłoby pokochać kino. Błaszczykowski jest ciągle aktywnym zawodnikiem, więc jest trochę za wcześnie, żeby to robić. Bez wątpienia to historia niesamowicie dramatyczna. Jestem bardzo ciekaw, jak się potoczy dalej jego kariera, czy dotrwa do mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku. Gra coraz bardziej dojrzale, byłem zbudowany.