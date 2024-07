Rodzina Ani Przybylskiej stawia warunki co do filmu biograficznego! Początkowo mama aktorki, Krystyna Przybylska, i jej partner - Jarosław Bieniuk kategorycznie sprzeciwiali się powstaniu filmu o zmarłej Ani Przybylskiej. Z czasem jednak oswoili się z tą myślą. Ba! Postawili nawet swoje warunki, co do jego scenariusza:

Obawiali się, że reżyser skupi się na ostatnim etapie jej życia, na chorobie, cierpieniu. Nie chcieli znów przez to przechodzić. Pragnęli za to, by dzieci zobaczyły mamę na ekranie taką, jaka była, uśmiechniętą, pełną radości, z błyskiem w oku, za co wszyscy ją tak kochali - czytamy w "Na żywo".

Mama Ani Przybylskiej chciała, aby film był wesoły. Dokładnie taki jak jej córka:

Mama Ani zastrzegła, że się na ekranizację historii córki, o ile film będzie pogodny, radosny jak jej latorośl. Nie życzy sobie rozdrapywania ran, które dopiero się zabliźniają.

Castingi do filmu już ruszyły, ale nie wiadomo, kto zagra główną rolę. Czekacie na premierę?

