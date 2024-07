Już dzisiaj reprezentacja Polski zagra trzeci mecz na Euro 2012. Tym razem biało-czerwoni spotkają się z naszymi południowymi sąsiadami, Czechami. Dla nas będzie to mecz o awans do ćwierćfinałów prestiżowego sportowego wydarzenia. Z tej okazji organizatorzy postanowili zaprosić do Wrocławia Ewę Farną, której zadaniem będzie zjednoczyć kibiców obu drużyn i zachęcić do wzajemnego wspierania się.

Rzecznik wrocławskiej Strefy Kibica, Robert Leszczyński, ocenił, że pochodząca z okolic czeskiego Cieszyna Ewa Farna to najwłaściwsza artystka na taki dzień. Farna nie tylko zaśpiewa, ale zostanie też gospodynią i twarzą wydarzenia.

- Ewa Farna od kilku lat jest osobą, która łączy Polaków i Czechów, a jej osobowość wzbudza ogromną sympatię. To największa gwiazda czeska w Polsce i największa gwiazda polska w Czechach - stwierdził Robert Leszczyński.

Leszczyński zapowiedział, że wobec spodziewanej w Strefie znacznej liczby kibiców z Czech organizatorom zależy, aby Ewa potraktowała sobotni występ nie jako kolejny koncert w Polsce dla polskiej publiczności, ale też by np. część dialogu z widzami prowadziła po czesku. Całym wydarzeniem zainteresowane są polskie i czeskie media, które już ustawiają się w kolejce z prośbą o wywiad z Farną. Ciekawe czy rozmowa będzie oscylować w okół Euro 2012?

Na pewno dzięki takiemu zachowaniu piosenkarka zrobi kolejny krok w kierunku poprawienia swojego wizerunku, który po feralnym wypadku samochodowym nieco ucierpiał. Przypomnijmy w jakim stanie czeska policja zastała jej zmasakrowane auto: