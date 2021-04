Ewelina Lisowska pokazała zdjęcie pośladków bez filtrów i upiększania: „Z pozdrowieniami dla fanów mojego cellulitu”

Ewelina Lisowska, przy okazji wyjazdu na wakacje do Egiptu, postanowiła pokazać swoim instagramowym fanom kilka gorących zdjęć. Przy okazji bardzo szczerze napisała o swoim ciele i tym jak się zmieniło

Do tego stopnia, że na część z nich postanowiła odpowiedzieć kolejną fotką, na której prezentuje swoje pośladki. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Ewelina Lisowska pochwaliła się zdjęciem w bikini. Fanka pyta: "Powiększałaś piersi?" Gwiazda odpowiedziała!

Lisowska najpierw zestawiła dwie swoje fotki z plaży. Jak napisała, widzimy na nich ten sam strój, ale dwie różne kobiety.

Jak dodała, w życiu nie zawsze mamy czas na podporzadkowanie wszystkiego pod bycie w formie.

Post wywołał mnóstwo pozytywnych komentarzy. A tym, którym nie spodobało się jej podejście Ewelina zadedykowała dziś drugi. Pokazała na nim zdjęcie w tym samym stroju i również na plaży, ale tyłem. Widać na nim odsłonięte pośladki gwiazdy.

Również i ten post wywołał burzę w komentarzach. Zdecydowana większość komentujących wsparła wokalistkę.

Cellulit wymyśliły kobiety, nikt go wcześniej nie widział XD

Jak się pytałam męża czy widzi mój cellulit to on zapytał: a co to jest? 😂😂😂

Tylko kobiety zwracają na niego uwagę, faceci mają go totalnie gdzieś!!! Ja tu widzę kawał ładnych kształtów 🔥

I taki zwykły, życiowy, prawdziwy Instagram aż chce się oglądać 👏 a sylwetka przepiękna, wszystko na swoim miejscu 🔥😍

Brawo Pani Ewelino🙌 Tak wyglądają prawdziwe kobiety ,a nie wyfiletowane insta lale👏