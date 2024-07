Ewa Farna schudła i to wyraźnie. Wystarczy spojrzeć na ostatnie zdjęcie, które wrzuciła na Instagram. Widać, że treningi, o których ostatnio pisała przyniosły efekty i to bardzo widoczne. Może doszła do tego dieta?

Ewy od jakiegoś czasu jest coraz mniej. Porównując zdjęcia jeszcze sprzed kilku miesięcy łatwo zauważyć, że popracowała nad wyglądem. Efekt jest spektakularny :)

Gwiazda zawsze podkreślała, że waga nie jest dla niej problemem. Nawet gdy mocno zajmowała się nią prasa, szczególnie w Czechach. Nazywano ją tam nawet “polską ciężarówką”. Ale Ewa Farna nie przejęła się zbytnio:

Nie czuję się gruba, czuję się normalną dziewczyną. Dla show biznesu moje kształty nie są normalne, ale to nie znaczy, że nie są normalne w moim życiu. - mówiła.

Znam swoją wartość i znam swoje kilogramy, ale jestem szczęśliwa. Mam się pójść rzezać, skakać z mostu? Dla mnie to było zabawne. Za kilka miesięcy mogę mieć parę kilo mniej albo więcej. To nie są wartości stałe - twierdziła w Dzień dobry TVN.

I rzeczywiście. Wyraźnie widać, że może mieć “parę kilo mniej”. A Wy widzicie różnicę?

Ewa w lutym tego roku:

Ewa dziś. Zdjęcie zrobiło na nas naprawdę duże wrażenie. A na Was?

Widać, że ćwiczenia przynoszą rezultaty.

Ewa już jakiś czas temu pokazała się w nowej wersji, wtedy jednak uwagę mediów przyciągnął inny szczegół.