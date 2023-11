Reklama

Okazuje się, że Ewa Farna to prawdziwa kusicielka. Jej najnowsze zdjęcie na Instagramie wzbudziło sporo emocji wśród fanów gwiazdy. Ewa Farna pozuje na nim bowiem... w samym ręczniku! Pod wspomnianą fotografią pojawiły się dziesiątki pozytywnych komentarzy od fanów artystki, którzy są nią zachwyceni.

- Boszszsz Ewcia kocham cię jaka ty piękna jesteś ???????? - Śliczna jak zawsze - Świetnie wyglądasz - Ewcia kwitniesz z dnia na dzień! ????Coraz to piękniejsza! ???????? - pisali zachwyceni internauci.

Ewa Farna jest jedną z tych gwiazd, które mają ogromny dystans do siebie. Piosenkarka nie przejmuje się negatywnymi komentarzami, których nie brakuje pod jej adresem. Hejterzy od czasu do czasu atakują Ewę ze względu na jej figurę. Jednak Farna od zawsze podkreśla, że wygląd dla niej nie ma aż tak ogromnego znaczenia jak wnętrze. Dodatkowe kilogramy nie są dla niej powodem do zmartwień. Ważne, że jest kochana i kocha.

I taka postawa bardzo nam się podoba!

Ewa Farna pozuje w samym ręczniku

Ewa Farna ma do siebie spory dystans