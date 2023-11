To już pewne! Ewa Farna wraca do pracy! Pod koniec maja wokalistka została po raz pierwszy mamą. „Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi”, takim wpisem na Instagramie gwiazda ogłosiła, że wraz z mężem Martinem Chobotem powitała na świecie synka – Artura. Jak donosi „Party”, wokalistka czuje się bardzo dobrze i już przymierza się do grania koncertów. Dlaczego nie planuje dłuższego urlopu?

Reklama

Ewa Farna rezygnuje z urlopu macierzyńskiego!

Zarówno w trakcie ciąży, jak i po porodzie Ewa czuła się bardzo dobrze. Gwiazda uznała, że dopóki tak jest, granie koncertów nie będzie dla niej problemem. Co więcej, kocha to, co robi, dlatego nie wyobraża sobie, że na rok miałaby zrezygnować z robienia czegoś, co kocha!

Można cieszyć się macierzyństwem i grać czasami koncerty. Przecież to nie musi się wykluczać. Istnieją matki, które muszą się mierzyć naprawdę z dużo trudniejszymi sytuacjami niż ja – mówi „Party” Ewa.

Kiedy Ewa Farna pojawi się na scenie? Pierwszy występ Ewy Farnej po urodzeniu dziecka będzie miał miejsce już 12 lipca. W czasie wakacji gwiazda i jej zespół będą koncertować w Polsce i Czechach, w planach mają około 20 występów. Gdy Ewa i Martin będą na scenie, mały Artur zostanie pod opieką bliskich, których serca już zdążył podbić.

Więcej o Ewie Farnej przeczytasz w nowym "Party".

Party

Ewa Farna i jej mąż Martin Chobot pod koniec maja zostali rodzicami.