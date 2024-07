Ewa Farna idzie jak burza. W tym roku zapowiedziała wydanie aż czterech płyt, dlatego jej fani regularnie mogą obserwować jak spełnia obietnice. Zaledwie miesiąc temu opublikowała nowy singiel "Znak", który szturmem przebił się na listach przebojów, a teraz postanowiła nagrać do niego teledysk. Zobacz: Najlepszy występ Top Trendów? Ewa Farna!

Chociaż koncepcja klipu jest owiana tajemnicą, możemy podziwiać w sieci pierwsze zdjęcia z planu. Na Facebooku stylistek Dirty Fingers Style, które stylizują m.in. Ewę i Dodę (zobacz) pojawiły się dwie fotki. Piosenkarka ubrana w spódnicę i koszulę w modne grochy i z pomalowaną na biało twarzą. W takim wydaniu zobaczymy Farną w klipie. Zapowiada się nieźle :)

Stylizacja Ewy to zestaw, który możesz mieć w swojej garderobie za niewielkie pieniądze. Koszula i spódnica pochodzi z H&M (ok. 200 złotych całość), a okulary z River Island (ok. 90 złotych).

Dzisiaj w Warszawie gwiazda kręci drugą część teledysku, tym razem z udziałem fanów. Czekacie na premierę?

