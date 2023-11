Ewa Drzyzga pojawiła się w roli prowadzącej weekendowe wydanie "Dzień Dobry TVN", ale jej udział niestety nie przypadł widzom do gustu. Dziennikarka wystąpiła w duecie z Marcinem Mellerem i nie dała mu dojść do głosu! A to nie jedyne zarzuty wobec niej.

"Nie pasuje do luźnej formuły tego programu, jest za sztywna. Odebrałam ją jako osobę niemiłą w rozmowie. Może chce się na siłę wykazać" "Nie potrafiła się odnaleźć w duecie. Za dużo jej, zbyt natarczywie w stosunku do gościa. Jest świetna w Rozmowach w toku, 36,6, ale do DDTVN nie pasuje" "Kompletnie nie potrafiła zadawać ciekawych pytań" "Świetna... ale nie w duecie, nie współpracuje z partnerem, gra solo" - komentowali widzowie weekendowego wydania DDTVN.

Dlaczego Ewa Drzyzga pojawiła się w "Dzień Dobry TVN"? Po tym jak Magda Mołek odeszła na urlop macierzyński, Marcin Meller co tydzień prowadzi program z inną gwiazdą. Była już Patrycia Kazadi, Agnieszka Szulim, czy Ula Chincz. Nie tylko Ewa Drzyzga oberwała od internautów!

Magda Mołek lada moment urodzi drugie dziecko.

Koleżanki po fachu próbują ją zastąpić występując z Marcinem Mellerem.

