Elton John stracił głos! Ze łzami zszedł ze sceny! Dramatyczne nagranie

Elton John podczas koncertu w Auckland w Nowej Zelandii stracił głos. Artysta ze łzami w oczach zszedł ze sceny, następnie wyjaśnił, co się stało. Dramatyczne nagranie wylądowało na Twitterze. Jak czuje się muzyk? Co mu dolega? Zobaczcie!

Elton John jest aktualnie w pożegnalnej trasie koncertowej „Farewell Yellow Brick Road”. 73-letni artysta jest w doskonałej formie, ale ostatnio zachorował - jak sam poinformował - zdiagnozowano u niego zapalenie płuc.

Fani na pewno jednak wybaczyli mu niedyspozycję. Gdy schodził ze sceny, nagrodzili artystę gromkimi brawami. Na razie nie wiadomo, czy kolejne koncerty z trasy zostaną odwołane lub przesunięte. Trzymamy kciuki za zdrowie muzyka!

Zobaczcie nagranie z jego występu.

"I'm so sorry'

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N