Tegoroczny festiwal w Opolu wzbudził wiele emocji i kontrowersji jeszcze zanim w ogóle wystartował. Jego poziom artystyczny komentuje się różnie, ale wszyscy są zgodni co do jednego z punktów programu - występ Joanny Moro to była totalna wpadka.

Na głowę aktorki wykonującej hit Anny German "Człowieczy los" spadły gromy, a bardzo krytycznie o jej występie wypowiedziała się m.in. Elżbieta Zapendowska. Słynna nauczycielka śpiewu stwierdziła wprost, że Moro nie potrafi śpiewać (zobacz: Zapendowska skomentowała wielką wpadkę Moro w Opolu)

Organizatorzy festiwalu chcieli również, aby w repertuarze Anny German wykazała się również Edyta Górniak. Diwa polskiej piosenki odmówiła tłumacząc, że nie jest w stanie zmierzyć się z legendą. AfterParty.pl postanowiło poprosić piosenkarkę o komentarz feralnego występu Moro:



Nawet jeśli śpiewa się utwory różnych gatunków muzycznych, piosenki Pani German wymagają szczególnej techniki wokalnej. Zdziwiła mnie odwaga Pani Moro - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Edyta.

Waszym zdaniem to brak umiejętności czy stres był przyczyną tak złego występu Joanny Moro? Zobaczcie wideo:

