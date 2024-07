Edyta Górniak za swój nowy dom w Krakowie zapłaciła aż 1,5 miliona złotych! Piosenkarka, która kilka dni temu podczas wywiadu przyznała, że podjęła decyzję o przeprowadzce z Warszawy, zamieszkała na nowym osiedlu na obrzeżach Krakowa. Według informacji Faktu gwiazda zadbała również o to, żeby jej syn rozpoczął naukę w szkole, do której chodzą jego koledzy poznani na obozie letnim. Pomimo przeprowadzki Edyty Górniak nie zamierza ponoć sprzedawać swojego domu w Warszawie. Będzie tam częstym gościem, kiedy przyleci do stolicy.

Na pewno będzie dużo pracowała w stolicy. Samolotem można dostać się z Krakowa do Warszawy w godzinę, więc to dla niej żadne obciążenie. Ponadto będzie mogła nocować w swoim starym domu, z którego nie wywiozła wszystkich swoich rzeczy - zdradził w rozmowie z tabloidem znajomy gwiazdy.

Wygląda więc na to, że ostatnie tygodnie były dla Edyty Górniak wyjątkowo intensywne. Nie dość, że zaledwie w kilka dni podjęła decyzję i przeprowadziła się do Krakowa, to jeszcze postanowiła zgłosić się do konkursu Eurowizji, mimo że szumu wokół jej osoby sprzed 22 lat nie wspominała najlepiej.

Edyta Górniak kupiła dom na obrzeżach Krakowa.

Syn gwiazdy rozpoczął naukę w szkole do której uczęszczają jego koledzy z letniego obozu.