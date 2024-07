Victoria Beckham co jakiś czas pojawia się na okładkach poczytnych pism. Jej obecność automatycznie zwiększa nakład i podnosi zainteresowanie w branży, głównie ze względu na fakt, że Posh Spice niewiele mówi o swoim życiu prywatnym. Teraz gwiazda trafiła do sierpniowego wydania brytyjskiego magazynu "Vogue".

W numerze Victoria pokazała swoje życie od środka i zapozowała w takim wydaniu, w jakim nie zobaczymy jej na czerwonym dywanie. Do sprzedaży trafią aż dwie okładki numeru. Być może do takiej decyzji redaktor naczelną Alexandrę Shulman zainspirowało ubiegłoroczne francuskie wydanie, które sprzedało się kilkukrotnie lepiej niż tradycyjnie po tym, jak na okładce pojawili się Beckhamowie, i to w dwóch wersjach? Przypomnijmy: Stylowi Beckhamowie w namiętnej sesji dla "Vogue'a"

