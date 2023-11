Dorota Szelągowska potwierdziła narodziny drugiego dziecka! Zaledwie w czwartek portal Party.pl jako pierwszy podał informację, że prezenterka telewizyjna została mamą po raz drugi. Teraz gwiazda osobiście potwierdziła te doniesienia. Dorota Szelągowska zamieściła wpis na Facebooku, w którym zdradziła, że na świat przyszła dziewczynka, która będzie nosić piękne imię...

Imię i płeć drugiego dziecka Doroty Szelągowskiej

... Wanda! Tym samym potwierdzają się wiadomości podane przez Party.pl zarówno na temat płci, jak i imienia dziecka Doroty Szelągowskiej. Prezenterka telewizji HGTV zdradziła, że maleństwo przyszło na świat w niedzielę, czyli 7 stycznia 2018 roku. Dziewczynka i mama czują się dobrze. Co więcej, data narodzin małej Wandy jest wyjątkowa, ponieważ...

- Bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje i życzenia

❤

❤

❤ Wanda jest z nami od niedzieli ( obchodzi urodziny razem z HGTV Polska - to chyba jakiś znak

☺️) jest śliczna, zdrowa i cudowna. Tryb "matka" włączony, wracam do formy, ściskam Was ogromnie.

Do. - czytamy na oficjalnym profilu Doroty Szelągowskiej.

Wanda jest drugim dzieckiem Doroty Szelągowskiej, która wychowuje już syna 16-letniego Antka. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Dorota Szelągowska serdecznie podziękowała fanom za gratulacje!

Facebook/Dorota Szelągowska

Młodej mamie i maleństwo życzymy dużo zdrowia! Czekamy na zdjęcia z pierwszego wspólnego spaceru. ;)