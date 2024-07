1 z 9

Niemożliwe staje się możliwe. Choć sondaże dawały mu raczej małe szanse, to Donald Trump wygrał wybory w USA! Szala przechyliła się na jego korzyść podczas wieczoru wyborczego. Kluczowe okazało się poparcie stanów niezdecydowanych - gdzie zwykle poparcie waha się między kandydatami Republikanów i Demokratów. Trump dość niespodziewanie zwyciężył z Demokratką Hillary Clinton w takich stanach jak Floryda, Karolina Północna, czy w końcu Pensylwania! I to dało mu zwycięstwo w całym wyścigu.

Właśnie odebrałem telefon od Hillary Clinton. Pogratulowała nam wygranej. Ja pogratulowałem jej. Bardzo ciężko pracowała. Jesteśmy jej winni podziękowania za lata pracy dla kraju - mówił Donald Trump tuż po ogłoszeniu jego zwycięstwa.

Na wieść o jego kolejnych wygranych w poszczególnych stanach, w sztabie zapanowała euforia. Zupełnie odwrotnie niż na światowych rynkach, na których zaczęła się panika. Co ten wybór oznacza dla USA, co dla świata, a co dla nas? Dziś tego nie wiemy.

Na razie wiadomo jedynie, że Ameryka ma jednego z najbardziej barwnych prezydentów w swojej historii...