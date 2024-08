W ostatnich dniach sporo mówi się o tym, że Marcin Hakiel nie wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Choć on sam i stacja milczą, głos postanowiła zabrać jego ukochana, przy okazji uderzając w Kasię Cichopek! "Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie"- zaczęła.

Polsat powoli zaczyna nam przedstawiać gwiazdy, które już jesienią zobaczymy w 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Pojawiają się też pierwsze informacje o tancerzach i choć wielu trzymało kciuki, okazało się, że nie zobaczymy na parkiecie Marcina Hakiela. Ubiegła edycja była dla niego wyjątkowa, ponieważ wrócił do show po wielu latach, dlatego dla fanów niezrozumiany jest taki obrót spraw.

Szybko jednak zaczęły pojawiać się doniesienia, że to Polsat podjął taką decyzję ws. Hakiela, a wszystko przez Kasię Cichopek, która również została gwiazdą tej stacji i poprowadzi nowe show. Rzekomo produkcja chciała uniknąć niezręczności za kulisami. Oficjalnego stanowiska ze strony tancerza jednak nie było, a teraz wyręczyła go jego ukochana i to dobitnie!

Dominika urządziła na swoim profilu Q&A i chociaż większość pytań opierała się o temat ciąży, jedno z nich dotyczyło właśnie udziału Marcina w "TzG". Kobieta najpierw stanowczo potwierdziła, że nie zobaczymy go w formacie, a gdy zapytano ją o powód, wypaliła cała w emocjach.

Dalej Dominika zasugerowała, że to Kasi Cichopek miałaby przeszkadzać obecność Marcina w Polsacie i to w czasie, gdy ona będzie rozwijać swoje skrzydła w nowym formacie.

Zobacz także