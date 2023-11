2 z 8

Autorką "Diana: Chasing a Fairytale" jest reportażystka Clarissa Ward. To opowieść o samotnej drodze Diany do pałacu królewskiego, w której poznamy jej życie intymne z tamtego czasu. W reportażu wypowiadają się przyjaciele Diany i osoby, które tragicznej nocy spotkały ją w Paryżu przed wypadkiem. Niektóre do tej pory nie wypowiadały się w mediach o śmierci byłej księżnej Walii. Jedną z nich będzie sekretarz księżnej.

Co teraz ma do powiedzenia?