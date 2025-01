Doda chętnie wyraża swoje zdanie na różne tematy publicznie. Przekonała się o tym Ola Tomala, która dzięki wsparciu artystki mogła podnieść się w trudnym dla niej czasie. Doda wyraźnie stanęła po stronie Oli i wsparła ją dobrym słowem. Pamiętacie ten moment?

Doda stanęła murem za Olą Tomalą w "Love Island"

Ola Tomala jest uczestniczką "Królowej Przetrwania", ale nie każdy pamięta, że zyskała popularność dużo wcześniej. Ola była dwukrotnie w programie "Love Island" i w jednej z tych edycji pojawiła się również jednorazowo Doda. Przejęła ona wówczas rolę Karoliny Gilon, czyli głównej prowadzącej randkowe show. Doda udała się na Wyspę Miłości, ponieważ oglądając program przed telewizorem nie mogła znieść m.in. tego, w jaki sposób inne uczestniczki traktują Olę Tomalę. Na miejscu "zrobiła porządek" i zwróciła się do pozostałych dziewczyn z prośbą o zaprzestanie gnębienia koleżanki z programu:

Podczas gdy on wybrał twoją koleżankę, ty zaatakowałaś ją i jego. Dlaczego? (...) Nie można robić publicznego linczu i zmawiać się wszystkie na jedną, tylko dlatego, że ktoś ją wybrał. - grzmiała wówczas Doda.

Doda wyjawiła wówczas, że Ola nie jest niczemu winna i niepotrzebnie inne uczestniczki ją atakowały, Co więcej, Ola w wywiadzie dla Świata Gwiazd powiedziała, że Doda kontaktowała się z nią już po czwartej edycji "Love Island". Już wtedy artystka doceniała szczerość Oli:

Doda po czwartej edycji napisała do mnie, że jest moją fanką, że kibicuje mi razem z mamą, że się tam kiedyś poznamy, więc było mi bardzo miło - mówiła wówczas Ola.

Gest Dody wobec Oli Tomali z „Królowej Przetrwania” to przykład, jak wiele może znaczyć wsparcie w trudnych momentach. Jej słowa i działania podkreślają, jak istotne jest docenianie siły i determinacji innych osób, zwłaszcza w obliczu krytyki.

Ola Tomala w "Królowej Przetrwania"

Ola Tomala to jedna z uczestniczek „Królowej Przetrwania 2”, czyli programu, który przyciąga uwagę widzów swoimi emocjonującymi wyzwaniami i zmaganiami bohaterek show w trudnych warunkach. Ola zyskała popularność nie tylko dzięki swojemu udziałowi w tym programie, ale także dzięki wcześniejszym występom w innych programach telewizyjnych. Zanim Ola pojawiła się w „Królowej Przetrwania 2”, miała już doświadczenie w występowaniu przed kamerą. Jak już zostało wspomniane, Ola była jedną z uczestniczek randkowego programu Polsatu – „Love Island. Wyspa miłości”. To właśnie udział w tym show przyniósł jej rozpoznawalność i otworzył drzwi do dalszej kariery w telewizji.

Ostatnio w programie "Królowa Przetrwania 2" doszło do napięcia między uczestniczkami - Olą Tomalą a Agnieszką Kaczorowską. Ola Tomala wyraziła swoje rozczarowanie faktem, że Agnieszka Kaczorowska, mimo ich wcześniejszych spotkań na turniejach tanecznych, nie rozpoznała jej podczas programu. W rozmowie z innymi uczestniczkami, Marianną Schreiber i Agnieszką Kotońską, Ola stwierdziła:

Znamy się z Agnieszką z tańców. Ona po prostu mnie nie pamięta, nie poznała, czy po prostu udaje, nie wiem. (...) Poczułam się taka nie wiem... gorsza? Takie może udawanie, że się kogoś nie zna, nie wiem - mówiła rozgoryczona Ola

Agnieszka Kaczorowska odniosła się do tych zarzutów, stwierdzając, że po prostu nie pamięta Oli:

W ogóle nie wiem, o kim mówimy. Kim jest Ola Tomala?. Po prostu jej nie pamiętam. No, ale ona już chyba dawno nie tańczy

Oglądacie tegoroczny sezon "Królowej Przetrwania"?

