Doda narzeka na buty warte fortunę! "Całe stopy miałam we krwi" 

Damskie buty sportowe powinny być dobrane do uprawianej dyscypliny sportu. Jednak jeśli buty sportowe stanowią tylko element stylizacji, nie służą faktycznie do ćwiczeń, można w większym stopniu kierować się przy ich wyborze modą. Dla niektórych kobiet modny wygląd jest kwestią priorytetową, dlatego też mają w garderobach piękne, ale czasem niewygodne buty. Kształt buta bywa ważniejszy niż jego funkcjonalność. Czym warto kierować się, wybierając sportowe obuwie ? Wygodne buty sportowe Podczas zakupów obuwia sportowego należy kierować się wygodą noszenia. Buty powinny umożliwiać swobodne poruszanie palcami. Nie należy wybierać za dużego ani zbyt małego obuwia. Nieodpowiednio dopasowane buty spowodują, że stopy będą się w nich męczyć. Kupując buty sportowe, należy zwrócić uwagę na to, czy dana para jest odpowiednio dopasowana do stopy . Nie ma butów odpowiednich dla każdego typu stóp. Wynika to z indywidualnych cech budowy stopy. Ciężar ciała może rozkładać się na stopie równomiernie, bądź przeważać na zewnętrzną albo wewnętrzną część stopy. Buty a typ aktywności Obuwie sportowe powinno być odpowiednio dopasowane do typu wykonywanej aktywności. Jeśli buty, które są przeznaczone do biegania , będą wykorzystywane do gry na hali, szybko ulegną zniszczeniu. Zły dobór butów do ich przeznaczenia może skutkować urazami. Buty szyte są tak, by dopasowywały się do ruchów wykonywanych w trakcie danej aktywności fizycznej. W związku z tym na przykład do gry w piłkę nożną na boisku należy wybierać buty sportowe zwane korkami . Nie zaleca się uprawiania tej dyscypliny w butach do biegania czy halówkach, nawet jeśli ta aktywność ma charakter hobbystyczny. Buty do biegania należy wybrać, gdy aktywność fizyczna polega na bieganiu i chodzeniu . Są one zaprojektowane tak, by wspierać ruch stóp w zakresie pięta-palce....