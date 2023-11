Internauci przeżyli szok, gdy parę dni temu okazało się, że Magda Gessler ma SYNA! Gwiazda "Kuchennych rewolucji" ukrywała Tadeusza przed światem, bo on sam tego chciał. Dlaczego wolał żyć w ukryciu z dala od medialnego światka? Okazuje się, że jej syn też jest miłośnikiem gastronomii i to on stoi za sukcesem wielu modnych knajpek! Restauratorka wszystko wyjaśniła w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

– Jest twórcą food conceptu takiego, jak Aioli, ORZO, również różne kawiarnie na stacjach paliwowych. Jest także twórcą nowej, fantastycznej czarnogórskiej restauracji, zrobił pierwszy tapas bar w Warszawie. Jeśli czegoś nie wiem, dzwonię do niego - zdradziła mama Tadeusza.

Magda przyznaje, że ukrywanie tej informacji było prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście już wszyscy wiedzą, że łączą ich więzy krwi!

– To był niesłychany wysiłek, żeby się powstrzymać, nie chwalić się nim, ale prosił mnie o to, teraz chyba się trochę wszystko zmieniło, dojrzał do tego, że by nie być anonimowy. W związku z tym dlaczego tak jak Lara ma nie być obok mnie i nie mamy w trójkę tworzyć czegoś razem – mówi Magda Gessler agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Magda Gessler do tej pory nie chwaliła się synem. Tadeusz nie chciał robić kariery z pomocą mamy.

