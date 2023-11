Urszula Dudziak jest jedną z trenerek w pierwszej polskiej edycji "The Voice Senior". W programie pojawiło się mnóstwo utalentowanych seniorów, którzy ukończyli 60 lat, ale nie mają zamiaru z rezygnowania ze swojej pasji, jaką jest muzyka. Artystka wyznała Party.pl, jak podoba jej się formuła programu. Zdradziła też, jak zachowują się bliscy seniorów, którzy zdecydowali się wystąpić przed całą Polską. Nie wszyscy są wpierający!

Reklama

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co tak naprawdę sądzi Urszula Dudziak o "The Voice Senior"! Zgodziłaby się wziąć udział w kolejnej edycji? Zobaczcie, co nam zdradziła...

Zobacz także: Urszula Dudziak została jurorką "The Voice Senior". Kim jest są jej córki i partner? Poznajcie ją bliżej!

Natasza Młudzik / TVP