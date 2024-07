Agnieszka Chylińska nie przestaje nas zaskakiwać! Choć gwiazda jest jurorką “Mam talent” i wychowuje trójkę małych dzieci, znalazła czas na napisanie kolejnej książki. Już 18 listopada ukaże się jej książka pt. „Zezia i wszystkie problemy świata". Jako pierwsze nowe przygody Zezi poznały dzieci wokalistki.

“Testuję moją literaturę na moich dzieciach. To przyjemne, gdy ktoś mówi, że to jest dobrze napisane. Dla mnie, dziewczyny z kompleksem „bez matury", to jest bardzo duży komplement. To dla mnie również niespodzianka, że ludzie chcą ode mnie książki pozytywnej, która nie ociera się o skandal”