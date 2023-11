Według "The Sun", Brad i Charlize poznali się dzięki byłemu mężowi aktorki, Seanowi Pennowi i mimo że para spotyka się już jakiś czas, to dopiero teraz podobno przestaje się ukrywać. Ostatnio aktorzy zostali przyłapani na pokazie filmu "Roma" w Chateau Marmont.

Brad przyszedł nieco później do Chateau, zmienił strój i dołączył do Charlize, siedzącej w kącie baru. Aktorka piła drinka z wódką, a aktor sączył jedynie wodę. Wyglądali na bardzo szczęśliwych. Brad obejmował ramieniem ukochaną, a w pewnym momencie zauważono, jak puszcza do niej oczko - informuje "The Sun".