Jak podaje CNN, Brad Pitt został oczyszczony z zarzutów o dopuszczenie się przemocy wobec swoich dzieci. Chodzi o incydent, do którego miało dojść we wrześniu tego roku na pokładzie prywatnego samolotu, którym Pitt i Jolie oraz ich dzieci wracali do Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się informacje, że Brad Pitt uderzył syna Madoxa, co doprowadziło do złożenia przez Jolie pozwu rozwodowego. W pozwie rozwodowym Jolie zaznaczyła, że separacja trwa od 15 września, a wspomniany lot odbył się dzień wcześniej. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że inna była przyczyna złożenia przez nią pozwu, a osoby, które podały informację o rzekomym skandalicznym zachowaniu Brada na pokładzie samolotu, chciały mu zaszkodzić.

Brad Pitt oczyszczony z zarzutu przemocy wobec dzieci!

Brad Pitt został oczyszczony z zarzutów przez rządową agencję zajmującą się ochroną dziećmi (DCFS) w Los Angeles. Po tym jak pojawiły się informacje o incydencie na pokładzie samolotu, aktor bardzo poważnie podszedł do sprawy i współpracował z władzami. Ostatecznie cała sprawa zakończyła się po jego myśli. Z pewnością, gdyby cała sprawa miała inny finał, Jolie nie miałaby problemu w sądzie z przyznaniem jej pełnej opieki nad szóstą ich dzieci.

Przypominamy, że niedawno para doszła do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi. Na czas trwania rozprawy rozwodowej dzieci będą mieszały z Jolie, a Pitt będzie mógł je odwiedzać. Angelina Jolie w dokumentach rozwodowych domaga się prawa do wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, ale aktor w ubiegłym tygodniu złożył wniosek o przyznanie prawa do wspólnej opieki nad dziećmi. Jak zakończy się ta sprawa? Będziemy Was informować na bieżąco!

Brad Pitt na premierze Allied w Los Angeles.

To było jego pierwsze pojawienie się na salonach po informacji o rozwodzie z Jolie.

Aktor chce walczyć w sądzie o przyznanie jemu i Jolie wspólnej opieki nad dziećmi.