Reklama

Zara opublikowała szczegóły związane z zakupowym szaleństwem Black Friday! Wyprzedaż, w uwielbianej przez wszystkie fanki mody, sieciówce zacznie się o północy! Do tej pory strona sklepu może być niedostępna, co możemy przeczytać w komunikacie na stronie głównej. Jaką promocję przygotowała w tym roku Zara? Zobaczcie...

Zobacz: Black Friday 2018 już jutro! Oto ostateczna LISTA sklepów, w których zapłacisz nawet 50% mniej!

Black Friday 2018 w Zarze

W Zarze podobnie, jak w zeszłym roku kupimy wybrane ubrania, buty i akcesoria z 50% zniżką. Wyprzedaż na stronie rusza równo o północy, do tej pory dostęp do stony internetowej będzie niemożliwy! To pierwszy raz, kiedy spotykamy się z taką sytuacją. Z kolei w sklepach stacjonarnych produkty ze zniżką dostępne będą jedynie 23 listopada. Sieciówka przygotowała dodatkową niespodziankę dla swoich stałych klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej. Będą mogli zalogować się do sklepu internetowego już dziś o 20.00.

Macie już przygotowany koszyk w Zarze na Black Friday?

Reklama