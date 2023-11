Reklama

Polscy fani Beyonce i Jaya-Z już zaznaczyli w kalendarzach datę 30 czerwca 2018 - to wtedy jedna z najsłynniejszych par w historii show biznesu odwiedzi nasz kraj w ramach trasy koncertowej "On the run II"! Pierwszy wspólny koncert zagrają w Warszawie na Stadionie PGE Narodowym. Ceny biletów? Poznajcie niżej szczegóły.

Ceny biletów na Beyonce i Jaya Z w Polsce! Gdzie kupić?

Bilety będą dostępne w sprzedaży już za kilka dni. Użytkownicy TIDALA będą je mogli kupić zaś już 19 marca w przedsprzedaży. Więcej informacji - tutaj.

Przedsprzedaż na LiveNation.pl rozpocznie się w czwartek, 22 marca o godzinie 9:00. Jak widzimy, ceny biletów sięgają od... 82 zł do 550 zł! Jednak mogą się one zmienić i oczywiście będą się różnic w zależności od sektora. Z kolei za pakiet VIP trzeba będzie zapłacić nawet i 3564 złote! Szczegóły pakietów i dokładne ceny będą jednak pewne dopiero wtedy, kiedy ruszy sprzedaż.

Na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas koncertu może pojawić się nawet... 72 900 osób! Nie wiadomo ile biletów organizatorzy przewidzieli na koncert Beyonce i Jaya-Z. Madonna w 2014 przyciągnęła prawie 40 tys. widzów, zaś Beyonce na Orange Warsaw Festiwal prawie 50 tysięcy.

Wybierzecie się na koncert pary?

