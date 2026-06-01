Maja z dissu na raka spełniła marzenie przed meczem towarzyskim Polski z Ukrainą. Podopieczni Fundacji Cancer Fighters wprowadzili reprezentantów na murawę, a Maja Mecan maszerowała ramię w ramię z Robertem Lewandowskim. To finał historii, która zaczęła się podczas charytatywnego streamu Łatwoganga.

Łatwogang nagłośnił historię Mai Mecan. Dziewczyna nagrała utwór, który stał się hymnem charytatywnej akcji

Jeszcze niedawno emocje rozgrzewał charytatywny stream Łatwoganga, z którego dochód miał zasilić Fundację Cancer Fighters. W centrum uwagi była Maja Mecan, a jej historia szybko przestała być tylko internetowym momentem. Wraz z Bedoesem nagrała utwór „Diss na raka”, który stał się jednym z najmocniejszych symboli całej zbiórki i napędzał zainteresowanie akcją.

Ta energia nie wygasła wraz z zakończeniem transmisji. Przeciwnie. Kolejne elementy układały się w logiczną, bardzo ludzką opowieść o spełnianiu małych i wielkich pragnień. I właśnie dlatego niedzielny wieczór, tuż przed meczem Polska-Ukraina, miał w sobie coś więcej niż standardową przedmeczową oprawę.

Podopieczni fundacji Cancer Fighters dostali zaproszenie na mecz Polski

W trakcie akcji charytatywnej do studia wpadł Jan Bednarek i zaprosił dzieci z Fundacji Cancer Fighters na mecz reprezentacji. To był ten rodzaj gestu, który natychmiast zmienia atmosferę. Z kibicowskiego napięcia robi się prawdziwe wzruszenie.

Chwilę później padło pytanie, które nadało tej historii kierunek. Z kim Maja chciałaby wyjść na boisko. Bez wahania wskazała Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry szybko zareagował na akcję Łatwoganga w mediach społecznościowych i dał jasny sygnał, że dopnie to do końca. Bez wielkich deklaracji, za to z konkretem.

Maja z fundacji Cancer Fighters spełniła swoje marzenie i wyszła z Lewandowskim na boisko

W niedzielny wieczór wszystko stało się faktem. Przed rozpoczęciem meczu towarzyskiego Polski z Ukrainą na murawie pojawili się podopieczni Fundacji Cancer Fighters, którzy wprowadzili piłkarzy. Wśród nich była Maja Mecan, idąca obok Roberta Lewandowskiego.

Kapitana Reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego na mecz z Ukrainą wyprowadziła Maja – podopieczna fundacji Cancer Fighters czytamy w mediach społecznościowych.

To był moment, który na stadionie trudno przegapić. Kamery, trybuny i atmosfera meczu nagle zeszły na drugi plan, bo najważniejsze działo się w kilku krokach, w samym centrum boiska. Wspólne wyjście Mai i Lewandowskiego na murawę porusza do łez. Tylko spójrzcie na nagranie i zdjęcia.

Piękne sceny przed meczem. Maja z Cancer Fighters weszła z Lewandowskim Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Piękne sceny przed meczem. Maja z Cancer Fighters weszła z Lewandowskim Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER