Brawo Tomasz Wasilewski! Polak właśnie odebrał nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz do filmu "Zjednoczone Stany miłości" na Festiwalu Filmowym w Berlinie! Jeszcze dziś zastanawialiśmy się, czy polski film ma szansę na wygraną i cytowaliśmy, co mówi o "Zjednoczonych Stanach miłości" sam Tomasz Wasilewski. I szybko dostaliśmy odpowiedź:)

O czym jest film "Zjednoczone Stany miłości"?

Fabuła filmu osadzona jest w Polsce początku lat 90., po przemianach ustrojowych. Cztery kobiety w różnym wieku decydują, że to również dobry czas do zmian w swoim życiu. Zaczynają walkę o szczęście i spełnienie marzeń. Agata (Julia Kijowska) to młoda matka uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, która szuka ucieczki w innym, niemożliwym do spełnienia związku. Renata (Dorota Kolak) to starsza nauczycielka zafascynowana swoją sąsiadką Marzeną (Marta Nieradkiewicz) - samotną byłą królową piękności, której mąż pracuje w Niemczech. Siostra Marzeny - Iza (Magdalena Cielecka), dyrektorka szkoły, kocha się w ojcu jednej ze swoich podopiecznych.

Magdalena Cielecka i Tomasz Wasilewski na Berlinale 2016

Magdalena Cielecka na Berlinale zrobiła furorę kreacją.

Ekipa pracująca przy filmie "Zjednoczone Stany miłości" przed Berlinale Palast

