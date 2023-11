Aleksander Baron zakpił z Antka Królikowskiego? Zaledwie kilka dni temu w sieci pojawił się filmik z przypadkowego spotkania byłego chłopaka Julii Wieniawy z jej obecnym partnerem. Antek Królikowski pokazał wówczas swoim fanom, że do spotkania doszło na jednej z warszawskich siłowni. Aktor postanowił z humorem podejść do całej sytuacji i na powitanie powiedział do Barona:

Jest i on! Mój ksero boy - mówił Antek Królikowski. Chciałbyś. Chyba Ty! - odpowiedział Baron.

Teraz Baron opublikował w sieci nowe zdjęcie i wpis, który nie wszystkim przypadł do gustu.

Baron chciał dopiec Antkowi Królikowskiemu?

Aleksander Baron był wczoraj w schronisku dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim. Muzyk przywiózł m.in. karmę dla zwierząt. Baron zamieścił relację z tej wizyty, a później opublikował zdjęcie z... osiołkiem.

Selfie z osłem Antkiem ???? - napisał Baron.

Internauci zwrócili uwagę na imię osiołka. Jak komentowali wpis muzyka?

- Antek mówisz ????

- kontra za kseroboya :D Baron mistrz!

- Zbieg okoliczności imienia osła ????????????????????

- To jest niesmaczne!! Dwuznacznie o ośle Antku. Temat adopcji spada na drugi plan przez Twój mało zabawny żart - pisali internauci.

Co sądzicie o wpisie muzyka? Czyżby rzeczywiście chciał komuś dopiec?

Baron pokazał zdjęcie ze schroniska

Czy Antek Królikowski skomentuje wpis Barona?

