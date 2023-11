Reklama

Mundial 2018: niespodziewana sytuacja! Jedna z fanek Roberta Lewandowskiego może mieć problemy po tym, jak ukochany piłkarz złożył autograf... w jej paszporcie! Jak donosi "Komsomolskaja Prawda”, fanka Lewego nie specjalnie przejmuje się tym, że zniszczyła swój dokument. Twierdziła, że na strony, gdzie podpisał się sportowiec, nikt nie zagląda. Jej paszport stracił jednak ważność. Co więcej - za umyślne zniszczenie grozi jej... grzywna!

Polscy piłkarze byli dostępni dla kibiców w Rosji po zakończonym treningów. To wtedy doszło do sytuacji, którą opisuje rosyjska gazeta. Fanka Lewandowskiego, która przy Mistrzostwach Świata pracuje jako wolontariuszka, nie chciała podawać swojego imienia i nazwiska. I tak jest jednak o niej głośno ze względu na paszport z autografem Lewandowskiego. Będzie go musiała wymienić na nowy, być może czeka ją również kara pieniężna.

Kobieta i tak cieszy się jednak ze zdobytego podpisu polskiej gwiazdy. A Wy poświęcilibyście swój paszport dla autografu Lewandowskiego? (tak, to pytanie retoryczne ;))

Robert Lewandowski ma fanów na całym świecie!