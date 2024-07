Antek Królikowski po raz pierwszy skomentował rozstanie z Kasią Sawczuk? Od jakiegoś czasu zerwanie tej pary wzbudza ogromne emocje. Jeszcze nie tak dawno widywaliśmy ich zakochanych na ściankach oraz mogliśmy podziwać prywatne fotki w social mediach, a tymczasem Antek i Kasia nie są już razem. Do tej pory jednak żadne z nich nie zabrało oficjalnie głosu w tej sprawie. Pojawiły się już pierwsze doniesienia, że Kasia Sawczuk ma nowego partnera. Ma nim być aktor Nikodem Rozbicki, który jeszcze niedawno był kolegą Antka.

Reklama

Na Instagramie Królikowskiego właśnie pojawił się dwuznaczy filmik. Czyżby był to pierwszy komentarz aktora do rozstania z ukochaną?

Polecamy też: Jak przetrwać rozstanie i zapomnieć o byłym partnerze – 8 kroków

Zobacz także

Antek Królikowski o rozstaniu z Kasią Sawczuk?

Na wideo widzimy Antka, jadącego na rowerze. Słowa, które padają z jego ust, są co najmniej zastanawiające...

Hashtag "dobra zmiana" - mówi Królikowski.

W podpisie do filmików również pada ten tekst. Czyżby było to odniesienie to zmiany w jego życiu prywatnym? Niestety, aktor nie wyjaśnił tego. Oznaczył jednak w poście swoich przyjaciół Alana Andersza oraz Vienia. Zobaczcie wideo!

Zobacz też: TYLKO U NAS! Antek Królikowski wygryzie Maćka Musiała z "Kocham Cię, Polsko"?

Antek Królikowski zamieścił w sieci krótki filmik, w którym mówi o "dobrej zmianie".

Antek Królikowski i Kasia Sawczuk nie są już parą.

Ons.pl

Antek jest zadowolony z takiego obrotu wydarzeń?