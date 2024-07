Antek Królikowski spotyka się z Macademian Girl! Okazuje się, że pomimo głośnego rozstania z Kasią Sawczuk, aktor wcale nie czuje się samotny i nieszczęśliwy. Wręcz przeciwnie! Kilka dni temu przystojny gwiazdor pokazał fanom na Instagramie swoje nagranie na którym z uśmiechem na twarzy mówił o "dobrej zmianie"- co wszyscy odczytali, jako komentarz do informacji o zakończeniu związku z Sawczuk. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia o Królikowskim i musimy przyznać, że są one nieco zaskakujące!

Okazuje się bowiem, że aktor spotyka się ze swoją koleżanką z programu "Agent"- Macademian Girl! Według doniesień Super Expressu, to właśnie z modową blogerką spędził ostatnio wieczór w jednej z warszawskich restauracji. Tabloid zastanawia się, czy Tamara i Antek są tylko przyjaciółmi, czy może łączy ich coś więcej...

Co więcej! Fakt z kolei donosi również, że to właśnie przez zbyt zażyłe kontakty z blogerką Kasia Sawczuk postanowiła dać nauczkę Królikowskiemu i związała się z jego przyjacielem.

Gdy Kasia odkryła, że Antek na początku roku nie był jej wierny stwierdziła, że się zemści i pokaże mu na co ją stać- znajomy Sawczuk zdradził w rozmowie z tabloidem.

Jesteście zaskoczeni? Myślicie, że Antek Królikowski i Macademian Girl pasują do siebie?

Aktor jest zakochany?

Macademian Girl i Antek Królikowski poznali się na planie Agenta.