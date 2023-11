Anna Wendzikowska i Patryk Ignaczak byli razem przez dwa i pół roku. Owocem ich miłości jest córeczka, Kornelia. Dziennikarka w rozmowie z magazynem "Gala" zdradziła, dlaczego zdecydowała się na rozstanie z ojcem dziecka.

To była decyzja poprzedzona różnymi próbami pójścia na kompromis, dyskusjami. Staraliśmy się jakoś dogadać. A ponieważ trochę to trwało, moja decyzja o rozstaniu nie była dla Patryka zaskoczeniem. Co nie znaczy, że była łatwa- przyznaje Anna Wendzikowska.