Anna Skura pokazała szałowy wózek swojej córeczki! Blogerka i gwiazda TVN została mamą zaledwie kilka tygodni temu. Młoda mama pochwaliła się swoim szczęściem dopiero kilka dni po porodzie i jak sama później przyznała, nie ma zbyt dobrych wspomnień ze szpitala.

To był mój największy koszmar życia. To było tak straszne, że stwierdziłam, że nie będę wam tego opowiadać. Było strasznie, ja to chcę wymazać z pamięci- mówiła podczas relacji na Instagramie.