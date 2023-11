Reklama

Polscy piłkarze przechodzą teraz trudny okres. Po dwóch przegranych meczach na Mundialu internauci nie zostawili na nich suchej nitki. Polska kadra jest mocno krytykowana, a nawet hejtowana za swoją grę, co więcej - na jaw wychodzą skandale związane z atmosferą w reprezentacji - m.in. kłótnie i konflikty zawodników oraz głośna już "afera alkoholowa". W tak trudnym czasie najważniejsze jest dla nich wsparcie bliskich. Anna Lewandowska doskonale o tym wie!

Zobacz: Jest WOJNA w kadrze? Przegrywamy przez konflikty?! "Jest grupa trzymająca władzę" Kto do niej należy?

To ona najbardziej wspierała Roberta Lewandowskiego po pierwszym przegranym meczu (z Senegalem). Zdjęcia, na których przytulała i całowała sportowca, obiegły cały świat. Hejterzy twierdzili jednak, że to wszystko pod publiczkę. Ania zamknęła usta wszystkim kolejnymi postami - niezależnie od wyników, trenerka zawsze jest oparciem dla męża i na szczęście nie przejmuje się hejtami! Dowodem na to jest najnowsza fotka, która wylądowała na jej Instagramie.

Ania pisze:

Kawa, śniadanie z córeczką, telefon do męża, trening, a teraz czas na pracę! ❤️

Jak widać, Robert może liczyć na jej dobre słowo o każdej porze dnia!

Zobacz: Wiemy, co Ania powiedziała Robertowi po meczu z Senegalem! Specjalistka odczytała to z ruchu warg!

Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie!

Reklama