Anna Lewandowska jest już w połowie ciąży, ale nie zamierza zwalniać tempa. Trenerka wygląda doskonale, a jej ciążowy brzuszek dopiero teraz staje się widoczny, co podkreślają jej fani, komentując zdjęcia gwiazdy w mediach społecznościowych. Tym razem gwiazda pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem z imprezy świątecznej Bayernu Monachium, gdzie pojawiła się u boku męża, Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska jak zwykle zachwyciła stylizacją, a jej czerwona sukienka zrobiła w sieci furorę!

Anna Lewandowska w czerwonej sukience podkreśla ciążowy brzuszek!

Grudzień to czas, kiedy gwiazdy prezentują swoje stylizacje ze świątecznych imprez. Niedawno pisaliśmy o sylwestrowej kreacji Anny Lewandowskiej, którą zaprezentowała, a teraz trenerka pokazała swój świąteczny look. Gwiazda zdecydowała się na gorącą czerwień! Jest to kolor bardzo często wybierany na Boże Narodzenie. Wśród propozycji sukienek na święta modele w kolorze czerwonym zajmują najwięcej miejsca. Anna Lewandowska wybrała dopasowany model o długości mini z bufkami i ozdobnym wiązaniem, w ten sposób podkreśliła ciążowy brzuszek. Jej sukienka dostępna jest w sklepie Moliera 2.

Jej fanki są zachwycone świąteczną stylizacją Anny Lewandowskiej i piszą:

Aniu!!! Przepięknie, ciąża Ci służy! Pięknie Aniu, ładnie Ci w czerwonym❤️ Woooow❤️ czerwień to Twoj kolor! Brzuszek???? Ślicznie ????i wreszcie widać brzuszek ????

Tylko spójrzcie na tę stylizację!

