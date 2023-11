Reklama

Nazwisko Anny Lewandowskiej to recepta na sukces! Nic dziwnego, że kolejnym osobom zależy na współpracy z nią. Tym razem to znany restaurator chce połączyć siły ze słynną trenerką. To Tadeusz Muller, syn samej Magdy Gessler! Jak się dowiedziało "Party", trwają rozmowy między Anną i Tadeuszem. Chodzi o jedną z restauracji prowadzonych przez Tadeusza.

Pojawił się pomysł, by Anna Lewandowska wprowadziła do karty restauracyjnej jeden ze swoich przepisów. To mógłby być jeden ze zdrowych koktajli stworzonych według receptury trenerki.

Czy ten pomysł wypali? O tym przeczytacie w najnowszym "Party".

Tadeusz Muller to syn Magdy Gessler

Wkrótce połączy siły z Anią Lewandowską