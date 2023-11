Elisabeth Revol udzieliła tylko jednego wywiadu na temat wydarzeń z Nanga Parbat. W rozmowie z agencją AFP opowiedziała, jak wyglądała akcja ratunkowa i dlaczego nie udało się ocalić Tomasza Mackiewicza:

Powiedziano mi: jeśli zejdziesz na 6000, to przyleci helikopter po ciebie, a po Tomka na 7200. To było narzucone przez pakistański rząd. To nie jest decyzja, którą ja podjęłam, została mi narzucona, żeby uratować Tomka. Tak, niech on zostanie, ty schodź. Tak było. To wszystko. Powiedzieli mi: schodź, bez namiotu, bez niczego, bo po południu przylecą helikopter - mówiła.