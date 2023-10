Anika Dąbrowska to zwyciężczyni II edycji programu "The Voice Kids". O młodej wokalistce nie jest tak głośno, jak o jej koleżankach po fachu - Roksanie Węgiel czy Viki Gabor. Nie oznacza to jednak, że artystka porzuciła karierę muzyczną. Wręcz przeciwnie! Anika stale się rozwija i już wkrótce może nas naprawdę zaskoczyć efektami swojej pracy.

Jak wiadomo, zarówno Roksana Węgiel, jak i Viki Gabor mają na koncie eurowizyjne zwycięstwo. Czy do tego zacnego grona chciałaby dołączyć także Anika Dąbrowska, ale zapisując na swoim koncie wygraną w Eurowizji dla... dorosłych? Koniecznie sprawdźcie, co na ten temat wyjawiła nam młoda wokalistka!

Czy Anika Dąbrowska będzie reprezentować nasz kraj w Eurowizji dla dorosłych?

Utalentowana artystka wygrała II edycję programu "The Voice Kids"