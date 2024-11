Andrzej Duda stracił kawałek palca. Prezydent doznał bolesnej kontuzji

W październiku prezydent Andrzej Duda zaczął pojawiać się publicznie z opatrunkiem na dwóch palach. Polityk nie komentował kontuzji prawej dłoni, natomiast Kancelaria Prezydenta wspominała jedynie o „drobnym wypadku”. Nie padały jednak żadne szczegóły. Ostatnio głowa państwa zdjęła opatrunek i okazało się, że wypadek raczej nie był „drobny”, a już na pewno nie bezbolesny. Wszystko stało się jasne 11 listopada.

Andrzej Duda stracił kawałek palca

Podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda pokazał się bez wspomnianego opatrunku na prawej dłoni. Okazało się, że polityk stracił kawałek środkowego palca. Możemy sobie jedynie wyobrazić, że to musiał być okropny ból. Po zdjęciach widać, że rana dopiero co się zagoiła.

„Fakt” zwrócił się Kancelarii Prezydenta z pytaniem, co się właściwie stało. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się jedynie, że do wypadku mogło dojść podczas prac domowych. Są to jednak nieoficjalne ustalenia serwisu. Biuro prasowe nie poinformowało o szczegółach kontuzji. Widać jednak, że prezydent Andrzej Duda stracił paznokieć.

Głos na temat kontuzji zabrał ortopeda Konrad Wasylewski. Specjalista wspomniał o „urazowej amputacji”. Dodał, że najprawdopodobniej nie udało się uratować czubka palca. Stwierdził, że choć rana nie wygląda najlepiej, nie ma powodów do obaw i nie powinno to rzutować na dalsze życie prezydenta.

W związku ze zdjęciami, które pojawiły się po zdjęciu ortezy mogę powiedzieć, że u pana prezydenta doszło do urazowej amputacji części albo całego paliczka dalszego palca – powiedział lekarz na łamach serwisu Plotek.pl.

W komunikatach była mowa o małym wypadku domowych. Tego typu urazy zdarzają się, np. przy krojeniu nożem lub był to uraz zmiażdżeniowy palca z otwartą raną. Najwyraźniej nie udało się uratować i przyszyć części palca z paznokciem, i w związku z tym trzeba było dokonać amputacji lub zaszyć ranę bez przyszycia części palca z płytką i macierzą paznokcia (jest to tkanka, która jest odpowiedzialna za ciągłe rośnięcie paznokcia) – wyjaśnił.

Po takiej częściowej amputacji palca można bez większych problemów wykonywać wszystkie czynności życia codziennego – dodał na koniec.

Biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni Andrzej Duda, trudno się dziwić, że prezydent jest tak uważnie obserwowany przez media. Pojawienie się głowy państwa w opatrunku na początku październik od razu wywołało lawinę pytań.

Fakt, że Kancelaria Prezydenta nabrała wody w usta, sprawia, że w mediach pojawia się jeszcze więcej znaków zapytania. Andrzejowi Dudzie – jak każdemu obywatelowi – przysługuje prawo do prywatności.

