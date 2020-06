Anna Lewandowska będzie nam pomagać schudnąć po pandemii. Każdy teraz będzie mógł z nią ćwiczyć. Wiemy jak!

Kilka dni temu przyleciała do Polski i już ogłosiła, że w najbliższą niedzielę startuje z nowym wyzwaniem Fighter Challenge. Ponieważ po szczęściu tygodniach połogu Anna Lewandowska może już wrócić do bardziej intensywnych ćwiczeń, zdecydowała się pomóc Polakom w zrzuceniu zbędnych kilogramy po pandemii. Co kilka dni do odcinka (w internecie!!!) Lewandowska zaprosi gwiazdę i z nią będzie ćwiczyć on-line.

„Każdy z nas z czymś walczy. Walczymy z kompleksami, zbędnymi kilogramami, o lepsze samopoczucie. Udowodnijmy sobie, że wygrywamy”, powiedziała na Instagramie.

Jej pierwszym gościem on line będzie wieloletnia przyjaciółka i karateczka Aleksandra Dec. Swoją obecność w projekcie Ani zadeklarowały również aktorka Katarzyna Zielińska oraz Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka boksu, muay thai, kick-boxingu. Będzie się działo!

Anna na razie zapowiedziała, że będzie się spotykała on-line co kilka dni, przynajmniej dwa razy w tygodni. Jej fanki już pytają, czy powinny coś kupić specjalnego do ćwiczeń z nią. Lewandowska odpowiedziała na Instagramie, że wystarczy mata i gumy do ćwiczenia. Nie możemy się doczekać!