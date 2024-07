Ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka został odwołany?! Według sensacyjnych doniesień Super Expressu szykowana od kilku miesięcy uroczystość nie odbędzie się - co więcej związek gwiazdy TVN i milionera ma przechodzić poważny kryzys. Informator tabloidu podający się za przyjaciela pary twierdzi bowiem, że dziennikarka nie pasuje do rodziny swojego narzeczonego...

Szulim nie pasuje do tej rodziny. Tam każdy jest poważanym biznesmenem, a ona? Skandalistka z TVN, jakieś szarpanki z Dodą, jakieś konflikty z innymi gwiazdami, zamiłowanie do imprez... To ma być żona poważnego biznesmena? - stwierdza tajemnicze źródło SE. I co z tego, że się jeszcze razem pokażą? W tym związku już nie ma miłości, na naszych oczach rozpada się, zanim na dobre wystartował.