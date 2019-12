Agnieszka Kaczorowska w pięknej spódnicy z sieciówki! Dostaniesz ją na zimowych wyprzedażach w H&M!

Agnieszka Kaczorowska razem ze swoim mężem, urządziła spotkanie opłatkowe w swojej szkole tańca. Tancerka pochwaliła się zdjęciem z tego wydarzenia, na swoim Instagramie! Aktorka na tę okazję wybrała niedrogą, ale efektowną stylizację, którą każda z nas może dostać w H&M w bardzo atrakcyjnej cenie!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są naprawdę szczęśliwą i kochającą się parą! Obydwoje kochają taniec i prowadzą szkołę tańca. Ostatnio para zorganizowała wigilię w Dance World, na której Agnieszka prezentowała się zjawiskowo! Tancerka zaprezentowała się w kolorach, które ewidentnie kojarzą się z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Największe wrażenie zrobiła jednak jej spódnica z sieciówki!

Tancerka na tę wyjątkową okazję wybrała prosty, czerwony golf. Jest to absolutny trend tej zimy, dlatego można go dostać w wielu popularnych sieciówkach. Do tego Agnieszka dobrała przepiękną, złotą spódnicę, która ozdobiona jest cekinami. Fanki oszalały na jej punkcie i dopytywały się, gdzie można ją dostać! Okazało się, że spódnica jest dostępna w H&M, w cenie 149,99 zł! Warto zatem wybrać się na zimowe wyprzedaże i kupić taką perełkę!

Agnieszka podczas spotkania opłatkowego w swojej szkole tańca, prezentowała się dziewczęco, elegancko i z klasą! W tym sezonie cekiny to prawdziwy hit, dlatego jeśli nie masz jeszcze pomysłu na świąteczną bądź sylwestrową stylizację, to koniecznie odwiedź sieciówki, w których znajdziesz mnóstwo ciekawych propozycji!