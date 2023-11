Reklama

Trwają wielkie przygotowania do imprezy urodzinowej Małgorzaty Rozenek! Gwiazda stacji TVN 1 czerwca skończy 40. lat, a to wyjątkowa okazja do świętowania w gronie przyjaciół. Organizacją przyjęcia zajął się Radosław Majdan, ale ukochana nie dała mu wolnej ręki. Jak sama przyznała - nie lubi niespodzianek i woli mieć nad wszystkim kontrolę.

Jak będzie wyglądało przyjęcie urodzinowe Małgorzaty Rozenek? Ilu gości zaproszono? Będziecie zaskoczeni! Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

Małgorzata Rozenek nie organizuje urodzin sama, bo poświęca się pracy na planie programu "Projekt Lady"

Na szczęście Radosław doskonale ją zna! To on pomaga żonie w organizacji imprezy

