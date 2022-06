10-letni syn Bena Afflecka za kierownicą Lamborghini doprowadził do stłuczki

Mamy dla was kolejną dobrą nowinę! Na świecie pojawiło się trzecie dziecko słynnej pary aktorów. Jennifer Garner i Ben Affleck zostali rodzicami chłopca, który urodził się w szpitalu w Santa Monica. Para ma już dwie córki, dlatego kiedy pojawiła się informacja o trzeciej ciąży, zarówno Ben jak i Jennifer mieli nadzieję, że tym razem w ich rodzinie pojawi się synek. - Mam w domu trzy kobiety! Mają nade mną przewagę liczebną. Syn przywróciłby równowagę w naszej rodzinie - żartował wówczas aktor znany m.in z filmu "Pearl Harbor". Radosną informację o narodzinach dziecka przekazał magazyn "Us Weekly", jednak para do tej pory nie potwierdziła doniesień prasy. Redakcja Afterparty gratuluje i wita na świecie! kb