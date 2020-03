Agnieszka Woźniak-Starak wraca z nowym programem. Wiemy, kiedy premiera i o czym będzie

Wreszcie rozpoczyna pracę w radiu! O czym będzie jej audycja? 18 sierpnia na jeziorze Kisajno zginął jej mąż Piotr Woźniak-Starak (miał 39 lat). W ostatnich miesiącach Agnieszka Woźniak-Starak sporo czasu spędziła w Zakopanem, wśród znajomych, którzy pomagali jej przetrwać żałobę. Teraz postanowiła wrócić do Warszawy, gdzie zaczyna pracę w newonce.radio. Będzie prowadzić audycję na żywo „Life Balance”. Zacznie już 11 marca, w środę, o godz. 16:00.

Nowy program Agnieszki Woźniak-Starak

Jak udało nam się ustalić, do jednego z pierwszych odcinków dziennikarka zaprosiła aktorkę Magdalenę Boczarską, która zagrała m.in. w filmie „Sztuka kochania”, wyprodukowanym przez Piotra Woźniaka-Staraka. Agnieszka co tydzień będzie rozmawiać z kobietami i mężczyznami, nie tylko tymi z pierwszych stron magazynów. Tematy? Jak złapać w życiu równowagę, być eko, szukać inspiracji. Stąd tytuł audycji "Life Balance" (życiowy balans — tłum). Audycji Agnieszki w internetowym newonce.radio będzie można posłuchać też w dowolnym czasie w formie podcastów. To dobra wiadomość, dla tych, którzy o 16.00 w środę nie będą mogli słuchać jej programów na żywo.

Naszą informację w poniedziałek potwierdziło samo newonce.radio.

Więcej - w nowym "Party".