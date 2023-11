Reklama

Meghan Markle jest żoną księcia Harry'ego od zaledwie dwóch miesięcy, a już zaliczyła więcej wpadek niż księżna Kate od ślubu z księciem Williamem. Choć od początku było wiadomo, że amerykańskiej aktorce będzie ciężej odnaleźć się w roli księżnej niż szykowanej do tej roli Kate, i tak wszyscy zaskoczeni są tym, że Meghan zalicza tak wiele wpadek. A może robi to w premedytacją i nie przejmuje się tak bardzo protokołem jak królowa czy księżna Kate? Choć kwestia doboru jej kreacji budzi sporo emocji, najwięcej uwagi wszyscy zwracają na jej zachowanie względem księcia Harry'ego. Nie jest tajemnicą, że królewskie pary nie powinny publicznie okazywać sobie uczuć, bo podczas oficjalnych wizyt są w pracy i reprezentują swój kraj. Od lat tej zasady trzyma się królowa Elżbieta II. Podobnie, jak książę William, który publicznie nie dotyka księżnej Kate. Jednak Meghan i Harry to już inna historia... Oni tak bardzo nie trzymają się tych zasad. Zobaczcie w naszym wideo wszystkie wpadki księżnej Sussex!

ZOBACZ: Kate w McQueenie czy Meghan w Diorze? Która wyglądała lepiej na stuleciu sił powietrznych? POJEDYNEK

Reklama

Meghan i Harry nie trzymają się zasad protokołu