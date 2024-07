W świecie filmu szykuje się kolejny skandal. Tym razem z Woody'm Allenem w roli głównej. Po latach oskarża go córka o molestowanie seksualne. Według jej relacji, do stosunku doszło kiedy miała zaledwie 7 lat. Dzisiaj Farrow ma 28 lat i odważnie mówi o swoich traumatycznych przeżyciach.

W liście otwartym do "New York Times" dziewczyna pisze:

Miałam siedem lat, gdy Woody Allen wziął mnie za rękę i zabrał na ciemny strych naszego domu - czytamy w liście. Kazał mi położyć się na brzuchu i bawić elektryczną kolejką mojego brata. Wtedy mnie zgwałcił. Mówił do mnie, gdy to robił. Powtarzał, że jestem dobrą dziewczynką i że to będzie nasza tajemnica, obiecywał, że pojedziemy do Paryża i będę gwiazdą w jego filmach. Pamiętam, że próbowałam patrzyć jedynie na pociąg, który krąży w kółko po strychu. Do dziś z trudem patrzę na tę zabawkę.

Odkąd pamiętam mój ojciec robił mi rzeczy, których nie lubiłam. Nie lubiłam, jak często zabierał mnie od mojej mamy oraz rodzeństwa, aby spędzić ze mną czas sam na sam. Nie lubiłam, gdy wpychał mi kciuk do ust. Nie lubiłam, gdy kładł się ze mną pod kołdrą w samej bieliźnie. Nie lubiłam, gdy kładł mi głowę na gołych kolanach i ciężko oddychał. Chowałam się pod łóżkiem lub zamykałam w łazience, aby uniknąć spotkań z nim.

Uniknął kary ukrywając prawdę dzięki udawanego romansowi z moją siostrą. To co mi zrobił prześladuje mnie od lat. Jestem porażona poczuciem winy, że pozwoliłam mu być blisko innych małych dziewczynek. Jak dorastałam przerażał mnie dotyk każdego mężczyzny. Miałam depresję i problemy z odżywianiem. gdyby nie wparcie matki, która odcięła się od ojca, nie przeżyłabym.