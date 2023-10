Viola Kołakowska niedługo po tym, jak dowiedzieliśmy się o śmierci Krzysztofa Krawczyka, zamieściła na swoim InstaStory nagranie. Wideo opublikowane przez aktorkę natychmiast spotkało się z ogromną krytyką internautów i mediów. Chociaż żona Krzysztofa Krawczyka poinformowała, że przyczyną śmierci jej męża nie był koronawirus, to jednak Viola Kołakowska powiązała zgon wokalisty z jego zaszczepieniem się przeciw COVID-19.

Viola Kołakowska żeruje na śmierci Krzysztofa Krawczyka

Gdy w wielkanocny poniedziałek media obiegła wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka, początkowo nikt nie mógł uwierzyć w to co się stało. Zaledwie dwa dni przed jego odejściem informowano, że artysta pokonał koronawirusa i po kilkunastodniowej hospitalizacji, wrócił do domu. Jak wynika ze słów jego menedżera, w sobotę i niedzielę Krzysztof Krawczyk czuł się dobrze, a dramat rozegrał się w poniedziałek. Muzyk nagle stracił przytomność i niedługo po przewiezieniu do szpitala, zmarł.

Żona artysty już w dniu śmierci męża poinformowała, że zgon jej męża nie nastąpił w wyniku zakażenia koronawirusem, a z powodu chorób współistniejących - artysta borykał się z wieloma dolegliwościami, w tym m.in. problemami z sercem i płucami.

Wiele gwiazd pożegnało Krzysztofa Krawczyka we wzruszających wpisach. Swój głos zabrała również Viola Kołakowska, ale niestety, jej wywód na Instagramie z pewnością do wzruszających pożegnań nie należy. Jak wiadomo aktorka jest "koronasceptyczką" i nie wierzy w istnienie pandemii. Wykorzystując śmierć Krzysztofa Krawczyka zaczęła apelować do internautów, aby się nie szczepili, bo jak twierdzi, to właśnie szczepienie przeciwko koronawirusowi, jej zdaniem zabiło artystę.

No smutna wiadomość bardzo o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Bardzo jest to przykre. Bardzo sobie go ceniłam jako artystę, bardzo lubiłam jego głos. Jest to przykre, ale słuchajcie, właśnie o to chodzi. Krzysztof Krawczyk zaszczepił się i po szczepieniu miał kontakt z wirusem - zaczęła Viola Kołakowska, po czym zaczęła przekonywać internautów, aby się nie szczepili. Dlatego krzyczymy, żebyście się nie szczepili. Szczepionka powoduje brak odpowiedzi immunologicznej na wirusa. Ci, którzy się szczepią, mogą w taki sposób zakończyć swój żywot, przy zderzeniu się kolejnym razem z wirusem. Normalnie ten wirus nic by im nie zrobił złego, mogliby go nawet przejść bez żadnych objawów. [...] A w sytuacji, kiedy przyjęli szczepionkę, to ten kontakt może się zakończyć właśnie w taki fatalny sposób

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy w tej sprawie - internauci nie szczędzą Violi Kołakowskiej bardzo ostrych słów krytyki. My również nie możemy uwierzyć, że aktorka zdecydowała się szerzyć swoje teorie spiskowe nawet w kontekście śmierci tak wybitnego artysty...

Cały wywód Violi Kołakowskiej możecie zobaczyć powyżej w materiale wideo. Na własną odpowiedzialność.